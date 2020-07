Marcelo Rebelo de Sousa diz que conquista do FC Porto tem "duplo significado"

Marcelo Rebelo de Sousa enviou, este sábado, uma mensagem de parabéns ao FC Porto pela conquista do título de campeão nacional. O Presidente da República destacou o feito alcançado pelos dragões, dizendo que há "um segundo significado" nesta vitória, em virtude da pandemia de Covid-19.





As imagens de uma festa nunca vista no FC Porto (e em Portugal)



"Ainda não terminou em rigor a Liga e ainda não foi entregue a Taça, o que acontecerá depois de amanhã. Mas o que é facto é que está encontrado o vencedor. E portanto, tendo evitado esperar pelo momento formal para o fazer, o que é facto é que substancialmente o resultado está atingido. Eu queria felicitar o FC Porto por esta vitória, que é uma vitória que tem um duplo significado. Por um lado, a vitória de uma Liga é sempre um facto maior, direi mesmo dos factos maiores do futebol português. Mas há um segundo significado adicional no ano que vivemos, com a pandemia e que exigiu de facto, com a paragem forçada de meses, uma resistência psicológica, física e uma capacidade anímica que o FC Porto demonstrou ter", começou por escrever o Chefe de Estado, numa nota partilhada pelos dragões."Isso permitiu-lhe na ponta final acentuar uma vantagem que tinha no momento em que as competições pararam. É algo que não se pode esquecer este ano. Felicito o FC Porto pela vitória, mas felicito-o também por ter tido uma vitória num ano muito difícil para todos e que por definição mais avulta o mérito do vencedor", acrescentou Marcelo.