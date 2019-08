Marchesín: «Boa exibição para repetir»

Três defesas de enorme grau de dificuldade na partida de anteontem, com o V. Setúbal, aumentaram o lote de indicações positivas que Marchesín, reforço do FC Porto para esta temporada, tem dado. O argentino, de 31 anos, viu ser-lhe entregue o prémio ‘Mérito e Valores Porto’ por parte dos dragões, mas, na hora de agradecer a distinção, deixou o seu desempenho em segundo plano e concentrou-se no coletivo.

"Estou muito feliz e agradecido por ter recebido este prémio. Queremos repetir esta boa exibição para continuar a conquistar mais vitórias, é para isso que toda a equipa trabalha", referiu o guardião, aos meios do clube. Apesar da sigla (MVP) da distinção ser igual à designação inglesa de ‘jogador mais valioso’ em campo, este prémio, que será entregue pelo FC Porto a um dos seus jogadores nos jogos em casa, tem contornos diferentes. A escolha é feita pelos comentadores de futebol do Porto Canal a cada partida, painel ao qual se soma uma antiga glória azul e branca – no caso do encontro com o V. Setúbal, esse papel coube a João Pinto.

A atribuição do prémio está subjacente a um "novo conceito", como explicaram ontem os dragões no seu site, que não se relaciona exclusivamente com a influência estatística de cada jogador. Marchesín foi eleito por "demonstrar uma grande segurança entre os postes e a ajudar os azuis e brancos a manter a baliza impenetrável".