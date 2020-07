Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marchesín cresceu para as decisões Depois do erro em Famalicão, guarda-redes do FC Porto embalou para a melhor série no campeonato e não sofre golos há cinco jogos





• Foto: José Gageiro / Movephoto