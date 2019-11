Marchesín: da sensação de jogar no FC Porto à mensagem deixada a Fábio Silva

Agustin Marchesín protagonizou uma conversa com os adeptos nas redes sociais, na qual esclareceu as muitas dúvidas colocadas pelos fãs dos vários clubes por onde passou. Do Lánus ao FC Porto, passando pelo América do México, vários foram os seguidores das mais diversas cores clubísticas que vertaram questões ao argentino, desejosos de saber as sensações vividas pelo guardião nas várias etapas da carreira.Colocando o enfoque no FC Porto, emblema ao qual chegou no início da presente temporada, Marchesín explicou o que o fez trocar o futebol mexicano pela Europa e, mais precisamente, pelos dragões, dizendo que partiu à procura de "um sonho"."Era um desafio muito grande, uma oportunidade para a minha carreira. O FC Porto é conhecido mundialmente e é um grande da Europa. Estou agradecido pela oportunidade e quero aproveitar", referiu o guardião, que reiterou a mensagem numa outra resposta."Chegar a um lugar como este é um sonho para qualquer futebolista sul-americano. Tenho o privilégio e quero defendê-lo com deve ser. É algo muito lindo, jogar no FC Porto", acrescentou.Marchesín teve também a oportunidade de partilhar uma mensagem enviada por Fábio Silva, anexando à sua resposta um vídeo do jovem avançado em pleno balneário. "Gosto muito de ti, ídolo", escreveu o menino de ouro do Dragão. "Eu também, craque", devolveu o argentino.