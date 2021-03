Marchesín e o percurso do FC Porto na Champions: «É um sonho estar entre os oito melhores»

A cumprir a segunda temporada ao serviço do FC Porto, Agustín Marchesín mostra-se radiante pelo facto de os dragões terem eliminado a Juventus e alcançado os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.





"É um sonho estar entre os oito melhores", confessou o guarda-redes argentino, em declarações à Tyc Sports, na qual expressou também o desejo de continuar a ser chamado à seleção do seu país. "Tive a sorte de ser campeão em Portugal, ganhar o prémio de melhor guarda-redes da Liga e sinto que tenho trabalhado muito e feito as coisas bem. É um orgulho fazer parte da seleção e isso é um sonho para qualquer jogador", justificou o guardião do FC Porto.