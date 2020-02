Marchesín e o "Santo" Casillas: «É ainda mais ídolo do que era antes»

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, não poupou elogios a Iker Casillas esta quinta-feira. Numa publicação no Instagram, à qual juntou uma fotografia do seu filho ao lado do guardião espanhol, o titular da baliza dos azuis e brancos revelou a admiração que tem pelo companheiro de equipa.





"Admiro-o desde miúdo, fui guarda-redes por causa dele, via-o sempre. Obviamente é o meu ídolo e sempre o disse. Hoje tenho a sorte de partilhar o balneário com ele, de lhe pedir conselhos, de o conhecer como pessoa, e ainda é mais ídolo do que antes. Muito obrigado pela tua simplicidade, Santo Casillas, e por deixares o Valen tirar uma foto contigo. Agora falto eu", escreveu o argentino.Recorde-se que Casillas vai avançar com uma candidatura à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A notícia foi avançada terça-feira no programa ‘El Larguero’, da Cadena SER, dando assim por consumada uma decisão que o guarda-redes, de 38 anos, vinha a ponderar ao longo das últimas semanas. E já esta quarta-feira, o 'As' revela que o jogador do FC Porto esteve reunido em Madrid com a secretária de Estado do Desporto, Irene Lozano.