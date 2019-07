Marchesín é prioridade do FC Porto para a baliza

As negociações com o PSG por Kevin Trapp estão emperradas e o FC Porto já tem nova prioridade para a baliza.sabe que Sérgio Conceição deu indicações à SAD para contratar Agustín Marchesín, guarda-redes argentino de 31 anos e 1,88 metros, que representa os mexicanos do Club América.O PSG tarda em decidir o que fazer com a sua baliza: os franceses vão permanecer na Ásia até 3 de agosto e o FC Porto não pode esperar tanto tempo, pois tem a eliminatória da Liga dos Campeões à porta.Os dragões precisam de um guarda-redes, chegaram a encetar conversações com Koubek, do Rennes, mas o valor pedido pelos franceses foi considerado exagerado pelos azuis e brancos.Sérgio Conceição quer o assunto resolvido o mais rapidamente possível e por isso deu indicações para se apostar tudo no argentino.Agustín Marchesín está no América desde 2017 e joga no México desde 2015, quando se transferiu dos argentinos do Lanús para o Santos Laguna. Representou a seleção da Argentina na Copa América deste ano, no Brasil.Recorde-se que o FC Porto tem outro alvo no América, conformepor. Trata-se do colombiano Mateus Uribe, médio de 28 anos que desempenha um papel importante na sua seleção, treinada por Carlos Queiroz.