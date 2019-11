Marchesín e Saravia de regresso ao Olival

Depois da polémica festa de aniversário de Cindy Alvarez García - mulher de Uribe -, Marchesin e Saravia, dois dos jogadores que foram afastados do dérbi frente ao Boavista em virtude desse episódio, estão de regresso ao Olival e já foram integrados nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.A dupla argentina esteve ao serviço da seleção das Pampas, mas já se encontra de regresso a Portugal, estando agora à disposição do técnico dos dragões.No entanto, o guardião e o lateral não foram as únicas novidades no treino desta quarta-feira, visto que também Tomás Esteves e Zé Luís, que estiveram, de igual forma, ao serviço das respetivas seleções, já se apresentaram aos trabalhos.De fora desta sessão ficaram Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão) e Aboubakar (Camarões), ainda em missão internacional, assim como Pepe (treino condicionado e ginásio), Sérgio Oliveira (treino condicionado e ginásio), Romário Baró (treino condicionado e ginásio) e Fábio Silva (treino condicionado), que estão entregues ao departamento médico.