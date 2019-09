Marchesín eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de agosto

Agustin Marchesín viu premiado o arranque positivo que protagonizou após a chegada ao FC Porto, sendo distinguido como o melhor guarda-redes da Liga no mês de agosto.





Com um total de 42,22 por cento dos votos, o guardião argentino dos dragões colheu quase metade das opções, números que lhe permitiram bater a concorrência de Koffi, do Belenenses SAD, que conseguiu 14,07 por cento, e de Defendi, do Famalicão, que fechou o pódio com 8,89 por cento.No período sobre avaliação, refira-se que Marchesín realizou três partidas e sofreu dois golos, ambos no embate com o Gil Vicente, da primeira jornada.