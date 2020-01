Marchesín eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de dezembro

Agustin Marchesín foi eleito pela Liga como o melhor guarda-redes do campeonato português no mês de dezembro, segundo anunciou o organismo que tutela o futebol profissional, esta segunda-feira.





O guardião do FC Porto somou 36,81% dos votos e superou a concorrência de Odysseas Vlachodimos (18,06%), do Benfica, e de Makaridez (15,28%), do V. Setúbal.Esta foi a quarta vez consecutiva em que o dono da baliza dos dragões venceu o galardão.