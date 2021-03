Marchesín elogia Corona: «Tem qualidade para qualquer equipa do Mundo»

Agustin Marchesín não poupou nos elogios a Jésus Corona, companheiro de equipa no FC Porto. Em entrevista ao 'TUDN', o guardião argentino revelou-se rendido ao mexicano, dizendo que as capacidades do camisola 17 são surpreendentes.





"Nunca sabes com o que ele te vai surpreender. Quando parece que ele está preso e não consegue sair, ele consegue, não sei como. Se vires os vídeos dele, é admirável o potencial que tem, a forma como aborda o jogo, a forma como quer sempre ganhar, para além das condições e qualidades. Há jogadores que se conformam com as qualidades, ele conforma-se com a qualidade e com ganhar, isso é muito bonito. Conheci jogadores com muito talento, mas fazem a sua parte e já está... Ele quer ajudar a equipa a vencer, é muito importante para além das condições naturais e de trabalho que ele tem, ele deve crescer e melhorar todos os dias", referiu, considerando que o extremo tem qualidade para qualquer equipa do Mundo."Tem essa vantagem de ser um jogador vencedor, por isso estou muito feliz por tê-lo como colega de equipa e desfrutar disso, porque é difícil encontrar jogadores assim na carreira. É um jogador ganhador, que cria muito desequilíbrio. Há muitos no mundo, mas Tecatito tem uma qualidade impressionante e pode estar à altura de qualquer equipa em que esteja, porque tem condições tremendas para isso", finalizou.