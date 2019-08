Marchesín elogiado e orgulhoso

Foi chegar, ver e vencer. Com uma grande defesa pelo meio. A aposta de Sérgio Conceição em Marchesín, ao fim de menos de uma semana de trabalho, pode ter surpreendido alguns, mas a verdade é que a forma segura como o guarda-redes se apresentou em Krasnodar validou por completo a opção do treinador.

Para a memória, do guardião e dos adeptos portistas, ficará com toda a certeza a enorme defesa ao minuto 80, após um remate de Cabella, quando o resultado estava ainda em 0-0. Evitou um golo que parecia feito e permitiu que, minutos depois, Sérgio Oliveira desse cor ao resultado, mas a favor da equipa portuguesa. Ora, como seria de esperar, a defesa foi notícia no México, onde Marchesín deixou saudades, sobretudo aos adeptos do América. A imprensa mexicana também acompanhou a exibição do guarda-redes com grande atenção, oferecendo-lhe uma série de palavras elogiosas.





A estreia foi igualmente comentada pelo próprio, através de uma mensagem na sua conta de Twitter. "Orgulhoso por me ter estreado pelo FC Porto e feliz pelo resultado. Vamos fechar forte em nossa casa!", escreveu Marchesín, numa publicação acompanhada de duas fotografias do jogo com o Krasnodar e que recebeu a aprovação, até ontem à noite, de mais de 16 mil seguidores.