Marchesín em lágrimas no treino do América

Marchesín está de malas feitas para rumar ao FC Porto e, por esse motivo, terá cumprido, muito provavelmente, o último treino ao serviço do América, esta terça-feira. No final da sessão de trabalhos, o guardião regressou ao relvado já depois de ter recolhido aos balneários e foi visto a chorar, num sinal que poderá ser entendido como a despedida ao emblema mexicano.As imagens do momento foram partilhadas pela imprensa local e ganharam força nas redes sociais, com muitos adeptos a acreditarem que esta terá sido a última vez que terão visto Marchesín com as cores do América.