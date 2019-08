Marchesín: «Espero conquistar coisas importantes»

O FC Portoa contratação do guarda-redes argentino Agustín Marchesín, que nas redes sociais do clube se mostrou "muito feliz" por estar no Dragão."Estou muito feliz por esta oportunidade, vou dar tudo e espero que juntos consigamos conquistar coisas importantes", disse num vídeo partilhado pelos azuis e brancos.O guarda-redes aproveitou também para se despedir dos adeptos do América, clube mexicano que representou desde 2017. "Amigos 'americanistas', quero cumprimentar-vos. Vão estranhar que não estou aí convosco, mas o FC Porto é um experiência única para mim, como vocês sabem. Obrigado pelo vosso apoio e espero que me sigam nas redes sociais do FC Porto."