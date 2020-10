Marchesín está recuperado e pode ser opção no FC Porto para clássico com Sporting

O guarda-redes argentino Agustín Marchesín recuperou de lesão e foi dado como apto, podendo ser opção para defrontar o Sporting, no clássico da quarta jornada da Liga NOS, informou esta sexta-feira o campeão nacional.

De acordo com o boletim clínico dos dragões, o habitual titular na baliza, que falhou o jogo da última ronda, derrota em casa com o Marítimo (2-3), pode voltar a ser utilizado pelo treinador Sérgio Conceição, ao contrário de Mouhamed Mbaye e Iván Marcano, os únicos indisponíveis, que realizaram tratamento, sendo que o defesa espanhol fez ainda trabalho de ginásio.

Os colombianos Luis Díaz e Matheus Uribe já voltaram a treinar com os companheiros, depois de cumprido um isolamento profilático por terem estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Os dragões ocupam a terceira posição da tabela classificativa, com seis pontos, os mesmos que os leões, que são quartos, mas têm menos um jogo disputado do que os campeões nacionais.