Marchesín: «Estar neste clube é um sonho para qualquer jogador»

Marchesín referiu esta quarta-feira que o FC Porto encara o jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa com o Bayer Leverkusen com otimismo.



Expectativas para o jogo com o Bayer Leverkusen





"Estamos confiantes para o jogo de amanhã, sabemos que vai ser um grande jogo para nós. Trabalhámos bem e estamos com muitas expectativas, porque somos uma equipa forte a jogar em casa. Por isso, queremos que o jogo chegue já"."É o árbitro quem toma a decisão, tenho de respeitar, esteja ou não de acordo. Creio que não me adiantei nem um centímetro, mas são decisões que temos de respeitar"."Sabemos que adversário vamos defrontar. É uma equipa intensa, mas o golo que fizemos fora torna-nos mais fortes e faz-nos acreditar que podemos vencer. Tivemos uma boa semana de trabalho e sabemos onde e como podemos atacar o rival, estamos preparados para enfrentar este jogo. Sabemos que o factor casa pesa muito e amanhã será um bom jogo para nós, ainda por cima estando perante os nossos adeptos"."São coisas que temos de melhorar e sem dúvida que há muito para melhorar. Temos uma equipa forte em muitos aspetos, mas sofremos muitas vezes porque também atacamos muito e marcamos muitos golos. Também somos uma equipa forte a nível defensivo. Amanhã teremos de ser mais fortes e trataremos de fazer o melhor possível para não sofrer golos, porque a equipa marca sempre.""Estou feliz com esta oportunidade que me estão a dar. Para um jogador sul-americano, estar na Europa é estar na elite do futebol. Por isso, esta oportunidade é muito importante e quero aproveitá-la. Estou grato ao clube, aos meus companheiros e ao mister, que confiou em mim para estar cá. Agradeço ao clube por me trazer e por confiar em mim para substituir uma grande lenda como é o Iker. Por isso, trato de fazer as coisas da melhor maneira e devolver essa confiança dentro do campo.. Estar neste clube é um sonho para qualquer jogador".