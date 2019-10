Marchesín: «Estou muito confiante»

Augustin Marchesín está a viver uma das melhores fases da sua carreira e não tem dúvidas que isso se deve ao rápido impacto que criou no Dragão. "O feito de jogar no FC Porto é um extra. Foi um salto muito importante na minha carreira, apesar de sempre ter dito que a liga mexicana é excelente e muito competitiva. Mas, no presente, estou muito confiante, a desfrutar o dia a dia e a tentar ter o melhor rendimento para continuar a ser chamado à seleção", assumiu Marchesín, em declarações à ‘TyC Sports’.

O guarda-redes, que será suplente de Juan Musso no ensaio de amanhã com o Equador, falou ainda das suas referências atuais na posição, apontando o nome de dois alemães. "Neuer e Ter Stegen. Por sorte pude trocar de camisola com ambos. São um exemplo para mim sobretudo pela forma como saem a jogar com os pés", admitiu Marchesín.