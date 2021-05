Marchesín feliz no FC Porto: «Estou a desfrutar muito desta etapa na minha vida»

Agustín Marchesín está de volta à seleção da Argentina, tendo sido convocado para os dois jogos de apuramento para o Mundial'2022, e na hora do regresso, o guarda-redes, de 33 anos, não escondeu a satisfação por voltar a fazer parte das escolhas do selecionador Lionel Scaloni. Uma recompensa do trabalho feito esta época.





"Estou feliz, porque é a recompensa de todo o esforço feito. Oxalá possamos fazer muito bem o nosso papel nestes jogos das eliminatórias para podermos estar no Mundial", destacou Marchesín, no programa 'La última palabra', da Fox Sports, falando depois da sua experiência no FC Porto e no desejo de fechar a carreira no América do México."Todos sabem que no meu pensamento está o regresso ao México. Tenho contrato com o FC Porto até 2023 e estou a desfrutar muito desta etapa na minha vida. A minha família está muito feliz e quero prosseguir na Europa por muitos anos, mas o tempo o dirá. Quando sai do América prometi voltar um dia, e oxalá um dia as coisas se possam concretizar. Ficaria encantado se voltasse ao América", referiu o argentino, explicando, depois, que o Monterrey não passou de um rumor."Foram rumores criados no México, a mim nunca me falaram nessa possibilidade. Se há algo que existe na Europa é que te dizem as coisas de forma clara e direta", revelou o guardião dos dragões.