Marchesín: «Fizemos uma primeira parte incrível»

Na reação ao triunfo do FC Porto (2-0) diante do Olympiacos, Agustín Marchesín sublinhou que a exibição dos dragões na primeira parte foi decisiva para alcançar a vitória. "Estou muito contente com a vitória, fizemos um jogo bom. Tivemos uma primeira parte ‘top’, o segundo tempo foi um pouco mais difícil. Mesmo assim, temos de estar contentes com os tres pontos", afirmou o guarda-redes dos dragões, na flash-interview.





"Eles têm uma boa equipa, forte e agressiva. Sabíamos que o segundo tempo ia ser assim, mas aguentámos bem, apesar de não termos tido tanta bola. Apesar disso, fizemos uma primeira parte incrível.""O próximo jogo é importante para as contas do grupo, mas o nosso foco está no jogo do campeonato. Depois sim, temos um jogo para a Liga dos Campeões e queremos aproveitar o fator casa."