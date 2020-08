Marchesín garante: «Vamos trabalhar para repetir o que fizemos o ano passado»

Depois de uma temporada de sucesso, que culminou na conquista da Taça de Portugal e do campeonato, Marchesín já coloca os olhos no futuro e na possibilidade de vencer mais troféus. O guardião argentino está motivado para a nova época e deu conta disso mesmo em declarações ao Porto Canal, na cerimónia da apresentação dos novos equipamentos, no Dragão.





"Vamos trabalhar para mais sucessos. Estamos a ter um início muito bom e espero estar a altura. É um clube grande, internacionalmente grande, vamos dar o melhor pelo clube e tentar igualar o que fizemos o ano passado", referiu Marchesín, assumindo estar "muito contente" por poder vestir a camisola do FC Porto."Sabemos o clube quer representamos, um clube grande, estar aqui é muito importante na nossa vida. Agradeço a oportunidade que me dão e mostrar o escudo simboliza isso. É uma honra estar aqui", apontou, reiterando a mensagem."Estou muito feliz por estar aqui, esta é uma noite muito bonita. Quero desfrutar deste momento, desta camisola que diz muito a todos e agradecer ao clube a oportunidade de estar aqui", sublinhou.Com o número 21 nas costas, numa referência à nova temporada, Marchesín já deu conta do verdadeiro número que espera usar esta temporada: o 1."Espero que sim, é um número que sempre usei desde início e espero que possa voltar. Espero poder usar esse número, seria muito lindo pra mim", concluiu.