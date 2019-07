Marchesín garantido até 2023

O FC Porto garantiu a contratação de Agustín Marchesín, guarda-redes de 31 anos do América. Foi concretizado o desejo expresso por Sérgio Conceição a Pinto da Costa que, apercebendo-se de que Kevin Trapp estava a tornar-se um alvo cada vez mais complicado de concretizar, mudou a agulha para o internacional argentino.Tal como Record noticiou em primeira mão , o guardião acordou um contrato até 2023 com os dragões, que segundo as informações disponíveis neste momento vão pagar ao clube mexicano o montante de 7,2 milhões de euros.No entanto, o valor global estimado da operação, adiantado na edição impressa de hoje do nosso jornal, pode abranger ainda encargos adicionais que o FC Porto apenas irá revelar oficialmente quando divulgar o Relatório e Contas relativo à temporada 2018/19, onde a contratação do guardião irá constar como um facto relevante ocorrido após o fecho do exercício.Com Diogo Costa ainda em dúvida para o arranque da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar, caso a viagem de Marchesín para Portugal se processe com celeridade tudo indica que o guardião que foi companheiro de Renzo Saravia na Copa América será incluído no grupo de guarda-redes que Sérgio Conceição levará para a Rússia.