Marchesín grato a Herrera

Agustín Marchesín já cumpriu uma época ao serviço do FC Porto, temporada essa com direito a dois troféus, mas ainda não esqueceu o treinador Miguel Herrera e a sua passagem pelo América, do México. O guarda-redes argentino nunca escondeu a importância que o treinador teve para si e a verdade é que ontem voltou a dar conta disso mesmo, numa mensagem que fez questão de publicar nas redes sociais.

Juntamente com um vídeo de uma defesa de um penálti nos tempos em que representava o emblema mexicano, o guardião deixou uma mensagem a Miguel Herrera, em jeito de agradecimento. “A confiança é tudo. Obrigado por sempre acreditar, por me apoiar e fazer-me sentir importante”, escreveu o argentino, identificando o técnico nessa mesma publicação.