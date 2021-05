Marchesín: «Há vários jogos que nos devem servir de lição»

O FC Porto venceu o Belenenses SAD por 4-0, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga NOS, terminando a época com uma goleada e no segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões. Já com a sua situação na tabela resolvida, os dragões adiantaram-se no marcador no Estádio do Dragão com um golo do iraniano Taremi, aos 14 minutos, ampliando a vantagem aos 28, pelo sérvio Grujic. Na segunda parte, o espanhol Toni Martínez (50) fez o terceiro e Diogo Leite (81) fechou a contagem.





"Sabemos que era muito importante acabar a época com a vitória. Quando uma equipa como o FC Porto não é campeã, ficas com a sensação de que o trabalho não serviu para nada, mas era importante terminar com 80 pontos. Há vários jogos que nos devem servir de lição para não repetir no próximo ano. É uma alegria representar esta equipa, que é ganhadora e tem uma história impressionante", disse Marchesín em declarações ao Porto Canal.