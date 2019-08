Marchesín: «Muito feliz por estar cá»

Agustín Marchesín já está em Portugal para assinar pelo FC Porto, tendo aterrado ontem à noite em Lisboa, numa situação pouco habitual em reforços que chegam para os dragões. O guarda-redes, de 31 anos, não teceu mais do que duas ou três considerações sobre a transferência para o seu novo clube, mas mesmo assim vincou a satisfação por poder jogar num emblema com a dimensão do FC Porto. "É uma oportunidade muito bonita para a minha carreira. Amanhã (hoje) falaremos com mais calma. Estou muito feliz por estar cá e muito obrigado pela receção", revelou Marchesín, enquanto se encaminhava para a viatura que o aguardava no exterior do Aeroporto Humberto Delgado.Questionado por mais do que uma vez se já tinha falado com Iker Casillas, o internacional argentino referiu apenas que até ao momento só trocou impressões com Renzo Saravia, compatriota com quem já partilhou o balneário da seleção argentina: "Só falei com o Renzo, que conheço da seleção."Face ao adiantado da hora e ao facto de só hoje ser apresentado no Estádio do Dragão, Marchesín não abriu mais o jogo. Ainda assim, foi mais uma vez percetível a satisfação do guarda-redes por poder jogar no futebol europeu e representar um clube com tradição na Liga dos Campeões, conforme o próprio havia admitido ainda no México, onde representou o América e o Santos Laguna nas últimas épocas.Tendo em conta que o plantel do FC Porto só treina às 17 horas, tudo leva a crer que o argentino já esteja presente no relvado juntos dos seus novos companheiros, dando um sinal positivo a Sérgio Conceição, que há muito desejava um guarda-redes experiente para reforçar o plantel. Marchesín chega ao Porto com ritmo competitivo e pronto a jogar, não tendo sequer uma barreira linguística para quebrar, uma vez que a equipa do FC Porto já se habituou a receber jogadores da América Latina.A poucos dias da entrada em cena na 3ª pré-eliminatória da Champions, a prioridade passa por trabalhar com vista ao jogo de Krasnodar e mesmo que não seja utilizado por Sérgio Conceição, é certo que o argentino vai acompanhar o grupo, até porque se sabe que o técnico dos dragões não abdica de três guardiões em cada jogo.Conforme adiantou à chegada a Portugal, Marchesín tem em Renzo Saravia um velho conhecido no plantel do FC Porto. Os dois argentinos são colegas de seleção e partilharam balneário recentemente na Copa América. E já começaram a trocar ‘bocas’ nas redes sociais. "Tranquilo panda Saravia, espera-me com o jantar", comentou o guarda-redes numa fotografia publicada ontem pelo lateral no Instagram. A resposta ao ‘convite’ não chegou, mas a verdade é que Marchesín acabou por rumar a Lisboa, pelo que o jantar com Saravia terá de ficar para outro dia. E não faltarão oportunidades.