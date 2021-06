Marchesín na expectativa para a Copa América

É anunciada hoje a convocatória da seleção argentina para a Copa América e Agustín Marchesín está na expectativa para ver se o seu nome consta do grupo escolhido pelo selecionador Lionel Scaloni.





Se o guarda-redes do FC Porto for chamado para a competição que arranca no Brasil, no próximo domingo, vai falhar o início da pré-época dos dragões, dado que, partindo do princípio que só um escândalo impedirá a Argentina de passar a fase de grupos – qualificam-se os quatro primeiros de cada grupo em cinco seleções – os quartos-de-final estão agendados para 2 e 3 de julho.

O problema para Marchesín é que o golo consentido nos descontos frente à Colômbia, que permitiu o empate (ver página 25), colocou-o no ‘olho do furacão’ e os críticos querem-no fora da seleção. Cabe a Scaloni decidir se o deixa cair ou não.