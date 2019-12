Marchesín: «O nosso objetivo é ganhar a Liga Europa»

Marchesín foi um dos jogadores titulares do FC Porto para a receção ao Feyenoord, que terminou com umdos azuis e brancos, com a conquista do 1.º lugar do grupo G da Liga Europa e consequente qualificação para os 16 avos-de-final da prova.No final do encontro, o guarda-redes argentino sublinhou a importância da conquista dos três pontos e apontou a conquista da competição como um objetivo do clube."Estamos muito contentes com o primeiro lugar, era algo muito importante. O Feyenoord fez um bom jogo, tem jogadores rápidos, mas, felizmente, conseguimos vencer", frisou."Estou contente por manter o resultado, lutámos muito contra um adversário que joga bem. Ser primeiro é algo muito bom, agora temos de descansar e pensar no próximo jogo.""O nosso objetivo é ganhar a Liga Europa, um clube como o FC Porto tem obrigação de entrar em todas as competições para vencer", concluiu.