Marchesín orgulhoso

A eleição de Agustín Marchesín como melhor guarda-redes da Liga NOS em 2019/20 teve repercussões na Argentina, ao ponto de Ubaldo Fillol, guardião campeão do Mundo em 1986, na equipa de Diego Maradona, ter publicado uma mensagem no Instagram. "Melhor guarda-redes da temporada em Portugal. Felicidades Marchesín", escreveu o mítico dono das balizas argentinas, reação que deixou o titular do FC Porto orgulhoso.





"Que privilégio esta mensagem. Receber esta mensagem do melhor guarda-redes do futebol argentino de todos os tempos. Campeão do Mundo. Não posso acreditar. Obrigado ídolo", respondeu Marche, naturalmente entusiasmado com a evocação de Fillol. Depois da dobradinha, o argentino recebeu mais um troféu.