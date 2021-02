Marchesín: os elogios à Juventus e o encontro com Buffon

Agustin Marchesín fez, esta terça-feira, uma antevisão ao jogo com a Juventus, em declarações aos meios oficiais do FC Porto.





: "É uma equipa muito forte, com grandes jogadores, mas nós também temos uma grande equipa, uma equipa trabalhadora e com grandes jogadores. Oxalá possamos fazer um grande jogo".: "Temos que continuar com essa solidez defensiva que demonstrámos na Liga dos Campeões. Isso é importante. E também sermos mais fortes em casa, não sofrer golos, contra um rival que cria muitas ocasiões. Vamos ter as nossas e espero que possamos concretizar.": "É um orgulho grande representar o FC Porto e ter tido a possibilidade de estar ao lado do Casillas. Agora vou ter do outro lado o Buffon, um guarda-redes muito conhecido mundialmente e ídolo de muitos jovens, o que é um orgulho grande. Mas também defrontar jogadores de nível mundial como os que tem a Juventus, com a responsabilidade que esta grande instituição merece."