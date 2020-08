Marchesín: «Ouvir que o campeonato estava resolvido fortaleceu-nos»

O FC Porto esteve a sete pontos do Benfica, deu a volta ao texto e acabou por se sagrar campeão com cinco pontos à maior. Uma reviravolta que, para Marchesín, teve como ingrediente principal tudo o que foi sendo dito do lado de fora.





"Ouvir de fora que o campeonato estava resolvido foi o que fortaleceu. Nunca deixámos de acreditar. Acreditávamos sempre que estava ao alcance e dependia de nós. Mostramos que tínhamos o grupo blindado a críticas de fora", apontou o guardião argentino.