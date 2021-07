Marchesín partilha foto com Messi e assume: «Ganhar com a seleção não se compara com nada»

O guarda-redes argentino do FC Porto, Agustín Marchesín, reagiu à conquista da Copa América na página pessoal do Instagram e mostrou-se "feliz e agradecido" por poder conquistar um título ao serviço do seu país.





"Um dos dias mais felizes da minha vida. Ganhar algo com a seleção não se compara com nada. Feliz e agradecido! Obrigado Deus por permitir-me viver isto. Somos campeões da América", escreveu, numa primeira publicação, o guardião de 33 anos, com uma fotografia tirada em pleno relvado do Maracanã ao lado de Messi e com o troféu da Copa América.Marchesín, que não cumpriu qualquer minuto na Copa América - foi um dos dos suplentes de Emiliano Martínez - fez depois uma outra publicação na qual enalteceu o espírito e união seleção argentina. "Merecêmo-lo pelo grupo que formamos. Feliz por fazer parte dele e sobretudo por esta conquista, que é uma grande alegria para todos os argentinos que vivem um momento difícil", pode ler-se.













