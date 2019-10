Marchesín premiado antes do jogo com o Famalicão

Momentos antes do apito inicial do árbitro Fábio Veríssimo, Marchesín recebeu, das mãos de Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, o prémio de melhor guarda-redes do campeonato do mês de setembro. Perante um coro de aplausos dos adeptos portistas, o guardião mexicano arrecadou o troféu pela segunda vez consecutiva, já que também tinha sido eleito o melhor guarda-redes do mês de agosto.

Na votação referente a setembro levada a cabo pelos treinadores da Liga NOS, o jogador mexicano obteve 33,3 por cento dos votos, superando a concorrência de Bracali, do Boavista (18,25 por cento), e de Defendi, do Famalicão (12,70 por cento).