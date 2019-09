Marchesín: «Preparados para lutar pelo máximo de competições possíveis»

Agustín Marchesín mostrou-se satisfeito pela vitória do FC Porto frente ao V. Guimarães (). O guarda-redes reconhece que a exibição podia ter sido melhor na primeira parte, garantindo que os dragões têm um plantel que pode lutar pelas várias competições."[Vitória] Contente pelo triunfo. Sabemos que no primeiro tempos não estivemos muito bem, na segunda parte melhorámos e descansámos só no final.[Momento] Estou feliz, estou a fazer as coisas da melhor maneira, para mim é importante estar aqui neste clube que é top a nível mundial. Estou agradecido pela oportunidade e estou a dar o meu melhor.[Nova casa] Estou feliz, estou com a minha mulher e filho. Toda a gente me trata bem, a cidade encanta-me e estou a desfrutar.[Outras competições] Temos um plantel vasto para as competições. Agora vem aí a paragem, depois vem mais um jogo importante e estamos preparados para isso. Estamos a trabalhar e estamos preparados para lutar pelo máximo de competições possíveis", disse ao Porto Canal depois do jogo.