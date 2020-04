Marchesín projeta futuro

No verão passado, Marchesín trocou o América pelo FC Porto. Um "passo em frente", já admitiu o guardião várias vezes, ainda que parte do seu coração tenha ficado no México, conforme referiu ontem, numa entrevista ao portal TUDN.

"Ficaria encantado se pudesse voltar ao América um dia. Saí a bem com o clube, com os dirigentes, com todos. E quando é assim, só podemos desejar uma segunda oportunidade", frisou o guarda-redes, revelando ainda que a pandemia de coronavírus veio mexer com os seus planos para as férias de verão: "Viajei para Portugal no dia em que soube que ia jogar no FC Porto. Foi tudo muito rápido e não me consegui despedir de todos os meus amigos. A ideia era voltar este verão, para poder estar com todos. Infelizmente, agora já não deve ser possível..."