Marchesín: «Queríamos muito ganhar e dedicar a vitória à família de Reinaldo Teles»

Após o triunfo (0-2) do FC Porto em Marselha, para a Liga dos Campeões, Marchesín referiu que a equipa de Sérgio Conceição procurou vencer a partida para homenagear Reinaldo Teles, que faleceu esta quarta-feira vítima da Covid-19.





"Queríamos muito ganhar este jogo para poder dedicar a vitória à família de Reinaldo Teles. Provámos que este clube é também uma grande família e ainda bem que conseguimos dar esta alegria às gentes do FC Porto", afirmou o guardião argentino, na flash interview, à TVI24."Continuamos a depender de nós próprios, mas se fizermos o grande trabalho que estamos a fazer durante a semana as coisas vão acontecer e isso transfere-se para o relvado como se provou neste jogo. Estamos a trabalhar muito bem e queremos colocar sempre o FC Porto em primeiro.""Os primeiros 30 minutos foram muito difíceis. O Marselha também queria muito ganhar este jogo, mas conseguimos chegar a esta vitória que era muito importante para os nossos objetivos""Emocionou-me muito essa notícia e não só por ser argentino, mas todos nós que amamos este desporto não podemos passar ao lado de um acontecimento destes. É um dia muito triste para todo o mundo e não só para os argentinos. Estamos a falar do melhor jogador da história do futebol."