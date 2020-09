Marchesín recebeu galardão de guarda-redes do ano: «Já preparado para o que aí vem»

Agustín Marchesín foi eleito o melhor guarda-redes da última edição da Liga NOS, na gala do Kick-off, e esta sexta-feira recebeu efetivamente o galardão.





O guardião deu conta desse momento nas redes sociais e deixou uma mensagem a todos os que ajudaram neste processo, aproveitando para colocar já os olhos no futuro."Feliz por receber o prémio de guarda-redes do ano. Obrigado aos meus companheiros, formamos um grupo excelente de trabalho, à minha esposa e ao meu filho por me acompanharem dia a dia, aos meus pais, irmãos, família e amigos por estarem sempre juntos, sinto a falta deles! E obrigado aos adeptos pelo carinho recebido neste ano. Já preparado para o que aí vem, com muita emoção. Obrigado", escreveu.