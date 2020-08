Marchesín reconhece que é difícil vencer a Champions

Marchesín acredita que mais uma época de sucesso no FC Porto lhe pode abrir as portas do Mundial’2022, que terá lugar no Qatar. “Seria um sonho impressionante. Vou dar tudo de mim na minha equipa para lá poder estar. Sempre que estive na seleção argentina foi por mérito e dou tudo nas minhas equipas para chegar à seleção”, disse o guarda-redes, em entrevista ao portal ‘90min’, abordando também as hipóteses do FC Porto vencer a Liga dos Campeões: “É difícil mas estamos em crescimento, sobretudo depois de ganharmos a Liga.”

Marchesín falou ainda da “qualidade impressionante” de Corona e do ídolo Casillas. “Quando sofria um golo consultava-o para saber o que ele achava. Foi um grande companheiro”, admitiu.