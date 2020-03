Marchesín responde a desafio nas redes sociais... sempre a voar

Com as interações entre jogadores a terem lugar nos últimos dias sobretudo ao nível das redes sociais, surgiu na plataforma Instagram um desafio onde os futebolistas se convidam mutuamente a publicar os vídeos dos seus melhores golos. Ora, os guarda-redes não quiseram ficar atrás e Marchesín foi um dos que entraram no desafio das... defesas.





O argentino, desafiado por Andujar e Juan Musso, dois compatriotas que atuam na mesma posição, publicou vários vídeos onde evidenciou os seus predicados, sobretudo das temporadas em que serviu o America, do México. De notar que, no momento de colocar o desafio a outros guardiões, Marchesín convidou Luís Maximiano, seu rival do Sporting, a mostrar os seus dotes entre os postes.