Marchesín: «Resultado não é justo»

Depois de três jogos seguidos com a baliza a zeros, o guarda-redes portista Marchesín voltou esta quinta-feira a sofrer golos na deslocação do reduto do Feyenoord , numa partida da qual, segundo o argentino, os dragões não mereciam ter saído derrotados."Para lá dos golos sofridos e do jogo em si, o resultado não é justo, tivemos muitas oportunidades, soubemos sempre esperar e tirar a iniciativa de jogo da outra equipa. Para além do resultado, saímos com a sensação que fizemos um bom jogo, tivemos muitas chances, mas não conseguimos concretizar. Seria um ponto importante numa casa difícil. Temos de aceitar. Ganha-se com golos", disse, em declarações à SIC Notícias.O Rangers é uma equipa que joga muito bem. Vai ser muito complicado. Queremos conquistar mais três pontos.Somos conscientes da nossa qualidade. Não sei se somos os favoritos, mas vamos continuar o nosso trabalho.