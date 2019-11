Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz sob alçada disciplinar não jogam no Bessa

Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz foram excluídos da convocatória para o dérbi frente ao Boavista (domingo), e encontram-se sob a alçada disciplinar da SAD. Isto devido a uma infração do regulamento interno no âmbito da presença na festa do 30.º aniversário de Cindy Álvarez Garcia, mulher de Uribe, que acabou por estender-se pela madrugada de sábado.

A comemoração teve lugar em casa do médio colombiano, onde foi montada uma tenda com DJ e um ilusionista para entreter os presentes. Os jogadores levaram as famílias e Luis Díaz, por exemplo, fez-se acompanhar dos pais. Só que o regulamento interno do FC Porto é rigoroso e impõe o recolher obrigatório até à meia-noite, fasquia que foi ultrapassada.



Tendo em conta a derrota no dia anterior com o Glasgow Rangers, chegada por volta das 4 da madrugada à Invicta e o facto de Conceição não ter marcado treino para ontem, apenas concentração ao final da tarde, para os jogadores descansarem, a festa, divulgada por Cindy nas redes sociais, não podia passar sem consequências.



Por isso, ao início da noite, os quatro envolvidos foram informados de que deveriam recolher a casa, tendo a situação sido monitorizada por Pinto da Costa e Sérgio Conceição, alguns jogadores alegam que, pela presença no jantar de Pedro Pinho, agente próximo de Pinto da Costa e da SAD, ficaram com a ideia de que a festa tinha aprovação superior.