Marchesín sem medo de suceder a Casillas

Agustín Marchesín é esperado esta quinta-feira no Porto para assinar contrato com os dragões, chegando para ocupar a vaga deixada em aberto por Iker Casillas. A sucessão ao espanhol foi tema na conferência de imprensa de despedida do guardião do América, com o mais recente reforço dos azuis e brancos a mostrar-se preparado para lidar com a herança pesada que terá em mãos.





"Essa tem sido a minha sorte. Já tive de substituir Oswaldo Sánchez, Moisés Muñoz e agora Iker. Tenho tido tarefas difíceis todos os clubes. Mas é uma oportunidade muito bonita, que quero aproveitar", sublinhou Marchesín, ciente que no Dragão terá metas idênticas à que tinha no América: "O FC Porto é, sem dúvida, um clube muito grande, que luta pelo campeonato. É um objetivo parecido com o que tinha aqui e isso é um alento muito grande."