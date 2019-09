Marchesín: «Sinto-me num grande momento»

Lionel Scaloni cumpriu com a palavra e deu a Agustín Marchesín a titularidade no jogo frente ao Chile, não se tendo arrependido, já que o guarda-redes, de 31 anos, fez uma boa defesa e garantiu o nulo no final do encontro.

Após o primeiro particular da Argentina nesta ronda de seleções, o dono da baliza do FC Porto não escondeu a sua satisfação e lembrou que há muito esperava por esta oportunidade. "É um orgulho muito grande, já que lutava há muito tempo para ter esta oportunidade. Só tenho de agradecer a esta equipa técnica pela oportunidade que me deu. Sinto-me num grande momento e isso é o mais importante", apontou Marchesín, admitindo que ao jogar na Europa tem outra visibilidade e isso permite-lhe equilibrar na luta com os seus concorrentes na baliza.

"Temos mais dois guarda-redes que também estão num bom momento nos seus clubes e jogam na Argentina, ou seja, estão mais próximos da seleção, enquanto eu estou na Europa. É certo que no México sempre tive oportunidade de ir à seleção, mas na Europa é mais significativo", destacou o titular do FC Porto, agradecido a Lionel Scaloni.

"O técnico está a dar-me a possibilidade de jogar e tenho de aproveitar, mostrar que tenho qualidade. Trabalho para convencer o treinador a chamar-me mais vezes, tentando fazer as coisas da melhor forma", garantiu ainda.