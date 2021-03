Marchesín: «Somos justos vencedores»

Titular na baliza do FC Porto, Marchesín enalteceu o rendimento da equipa diante do Paços de Ferreira, numa partida na qual o argentino não sofreu golos e onde assinou poucas mas importantes defesas.





"Estou muito contente pelo rendimento da equipa. É uma equipa muito organizada. Somos justos vencedores e conquistámos 3 pontos muito importantes", assumiu à SportTV o argentino, que neste duelo brilhou com uma defesa quando o marcador estava em 0-0."Estar numa equipa muito grande, muitas vezes o adversário chega pouco à baliza, mas é muito importante estares concentrado durante os 90 minutos".A finalizar, Marchesín abordou a entrevista que deu durante a semana, onde disse que era mais reconhecido no México do que na Argentina. "Gostaria de ser mais reconhecido na Argentina, mas não estou chateado. Está relacionado com eu ter jogado no maior clube do México."Depois, ao Porto Canal, o guardião analisou o jogo da mesma forma. "Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, muito organizada. O mister acertou algumas coisas ao intervalo e viemos para a segunda parte diferentes. Só em bolas paradas é que o Paços criou perigo"."O objetivo principal é o campeonato, mas defrontámos um grande adversário. Estávamos muito cansados depois do jogo com a Juventus, mas fomos muito intensos e conseguimos uma merecida vitória. Defendi o 0-0. Podia ser diferente o resultado, mas sinto que o triunfo foi importante para passarmos a semana com mais tranquilidade."