Caso de racismo em Guimarães: Marega absolvido de processo disciplinar

Marega foi absolvido pelo Conselho de Disciplina da FPF de um processo disciplinar que tinha sido alvo após uma publicação no Instagram na sequência dos insultos racistas de que foi alvo no D. Afonso Henriques, aquando do duelo entre FC Porto e V. Guimarães.





"Decide-se julgar improcedente, por não provodo, a acusação e consequentemente, absolvem o arguido Moussa Marega, pela prática de uma infração disciplinar", pode ler-se no comunicado divulgado na tarde desta quarta-feira pelo CD da FPF, publicado no site oficial da Liga.