Marega associado ao At. Madrid

Diego Simeone está descontente com o rendimento ofensivo da sua equipa e já deu indicações aos responsáveis do Atlético Madrid para fazerem uma prospeção no mercado, no sentido de avaliar potenciais alvos para reforçar o ataque no mercado de inverno ou no final da época. De acordo com o jornal ‘AS’, os colchoneros estão atentos à evolução do portista Moussa Marega e de Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain.

O maliano de 27 anos renovou recentemente o seu contrato com o FC Porto até 2021 e tem o estatuto de titular indiscutível na equipa de Sérgio Conceição. Melhor marcador dos dragões no campeonato passado, Marega viu a sua cotação subir com os dois golos que marcou na presente edição da Champions, um deles a valer a vitória frente ao Galatasaray. No entanto, segundo a imprensa espanhola, o Atlético Madrid tem a concorrência do Valencia, que também segue atentamente as pisadas do poderoso avançado.

Também na agenda dos colchoneros está Cavani. O internacional uruguaio, um dos melhores pontas-de-lança da atualidade, não está satisfeito com a sua condição no Paris Saint-Germain e tem sido pressionado pelos seus compatriotas e centrais Diego Godín e José María Giménez a juntar-se a eles na capital espanhola para reforçar o sector atacante da equipa.

O Atlético Madrid encontra-se no quarto lugar da liga, a dois pontos do líder Barcelona, mas a sua eficácia ofensiva é escassa quando comparada com os concorrentes na luta pelo título. O conjunto de Simeone conta apenas com 12 golos marcados em 10 jornadas, colocando debaixo de fogo Diego Costa e Nikola Kalinic, que ainda não apontaram qualquer tento nesta competição.