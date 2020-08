Marega: «Chegámos lá e metemos o Benfica no lugar...»

O FC Porto exibiu na noite desta quarta-feira, no Porto Canal, o primeiro episódio de uma série documental sobre a conquista da dobradinha, em 2019/20. Os jogadores azuis e brancos passaram a pente fino os momentos mais marcantes de parte da sua campanha na Liga NOS, com destaque para os clássicos com os rivais.



Para Marega, o triunfo sobre o Benfica, por 2-0, na Luz, logo à 3.ª jornada, foi a melhor exibição do FC Porto na última temporada. "Foi o melhor jogo. Num contexto difícil, no estádio deles, já tínhamos perdido na 1.ª jornada e estávamos a enfrentar uma equipa que diziam que era a melhor equipa do Mundo. Chegámos lá em baixo e colocámos o Benfica no sítio...", afirmou.



Outra das figuras desse jogo, e logo em estreia em clássicos, foi Romário Baró. O jovem português também deu conta da dimensão anímica que o encontro teve entre os dragões: "O 1.º clássico na Luz... Senti mais pressão na estreia com o V. Setúbal do que com o clássico. Mas com os adeptos em cima, senti que precisámos de mostrar que tinham de ter mais respeito por nós."