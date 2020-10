Marega com mensagem enigmática: «Desculpe, mas você fala muito, muito mal!»

Após a derrota do FC Porto no terreno do P. Ferreira na sexta-feira, Marega recorreu às redes sociais para publicar um desabafo.





"Tempos difíceis existem... Infelizmente, desculpe, mas você fala muito, muito mal! Quando chegarem os momentos bons, não venha para falar bem", escreveu o avançado maliano no Instagram, acrescentando um "vamos lutar até ao fim".Marega esteve num dos lances de destaque do jogo que abriu a 6.ª jornada da Liga NOS: aos 59' Bruno Costa fez o 3-1 para os pacenses de penálti, a castigar mão na bola do avançado maliano Por saber fica qual o destinatário da enigmática mensagem de Marega.