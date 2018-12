Marega continua a somar golos e recordes

Começam a faltar adjetivos para qualificar as capacidades e a influência de Marega no sucesso do FC Porto. O avançado bisou ontem contra o Moreirense e foi decisivo na passagem dos dragões à eliminatória seguinte da Taça de Portugal. Os dois golos marcados permitiram ao avançado atingir a marca inédita de quatro jogos consecutivos a marcar em jogos do FC Porto. A sequência certeira iniciou-se na goleada ao Portimonense (marcou dois), deixando ainda a sua marca com Galatasaray e Santa Clara. Marega teve um registo idêntico no início da época, ao marcar em quatro jogos seguidos, com a diferença de ter ficado no banco no meio desse registo, num jogo da Allianz Cup.