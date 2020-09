Marega dá as boas-vindas ao 'rival' Taremi

Apesar de a partir de agora serem 'rivais' por um lugar na equipa titular do FC Porto, Moussa Marega não teve problemas em dar as boas-vindas a Mehdi Taremi. Foi nas redes sociais, na publicação feita pelos dragões a anunciar a chegada do iraniano ex-Rio Ave. Num comentário simples, o goleador maliano escreveu "bem-vindo" e acrescentou vários 'emojis'.