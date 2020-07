Marega: «Desculpem o meu comportamento»

Moussa Marega foi protagonista de um momento de insurreição após ter sofrido falta na área adversária, já perto do apito final do jogo do FC Porto em Tondela. O maliano não conseguiu esconder o desagrado pela decisão de Sérgio Conceição de mandar Fábio Vieira bater o penálti e recusou mesmo festejar o 3-1 com os restantes colegas de equipa. Uma atitude que se arrepende.





"Desculpem pelo meu comportamento. Agora falta uma vitória para ser campeão", escreveu Marega, nas redes sociais.Sérgio Conceição também abordou o tema no final do encontro e garantiu que o assunto iria ser "resolvido em família".