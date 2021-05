Marega despede-se do FC Porto: «Não esperava uma saída como esta»

Moussa Marega publicou uma mensagem de despedida do FC Porto. O avançado, que sai a custo zero e vai jogar no Al Hilal, manifestou enorme gratidão a todos os portistas, em particular a Pinto da Costa e Sérgio Conceição, depois de cinco épocas de sucesso no Dragão.





Através do Twitter, o franco-maliano não deixou de lamentar a forma como sai do clube mas vincou que vai "guardar apenas os bons momentos" que viveu na Invicta. " FC Porto tornou-se no meu clube do coração e no meu coração ficará para sempre, atirou."Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a toda a nação portista, adeptos, jogadores e equipa técnica, staff e membros da direção deste grande clube. Em particular, agradeço ao presidente e ao míster Sérgio Conceição que sempre me ajudaram e apoiaram em todos os momentos. Foram cinco épocas com a camisola azul e branca e é com muito prazer que farei sempre parte desta família parte portista, cujos adeptos vivem o clube com uma paixão incrível!São anos que jamais irei esquecer: anos de muita luta, esforço, ambição e dedicação. Desejo muito sucesso ao FC Porto, que consiga conquistar muitos títulos... por mais numerosos que sejam, nunca serão demasiados para a grandeza deste clube."Não esperava uma saída como esta, que me deixa um pequeno gosto amargo e que lamento, mas vou guardar apenas os bons momentos que passámos juntos e que são mais do que muitos. O FC Porto tornou-se no meu clube do coração e no meu coração ficará para sempre. Vemo-nos em breve."